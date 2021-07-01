Полтавчанин пришел обновить документы и узнал, что официально уже 10 лет, как мертв

Суспільне Полтава

Полтавчанин Анатолий Маковский хотел восстановить документы, но узнал, что имеет свидетельство о собственной смерти. Причем это свидетельство было выдано еще десять лет назад

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Полтавчанин Анатолий Маковский решил обновить свои документы, когда вышел из тюрьмы. Ему нужен был новый идентификационный код. Он обратился в налоговую инспекцию, но оказалось, что более 10 лет назад Шишацкий райсуд признал мужчину мертвым. Налоговики направили в Киев запрос, на который и пришел ответ - Маковский мертв.

Тогда заявление в суд подала жена, ведь более трех лет не имела с мужем связи. Сам же Анатолий говорит: тогда он проживал в Полтаве, а со знакомыми и женой не общался.

Председатель Шишацкого райсуда Виктор Рябченко, который более десяти лет назад принимал это решение, предоставил копию документа, согласно которому заявление об объявлении умершим Анатолия Маковского подала его жена.

Женщине было трудно самой содержать сына из-за сложного материального положения и она решила оформить пенсию в связи с потерей кормильца, а потому просила суд объявить ее мужа умершим, так как в течение более чем трех лет нет сведений о месте его пребывания.

Эксперты в области права говорят, что у суда не было оснований признавать человека мертвым.

Напомним, в Полтавской области полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов.