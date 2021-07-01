У Полтаві горів багатоповерховий будинок: один чоловік загинув, евакуювали 17 людей
В Шевченківському районі Полтави виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло сина власника квартири 1972 р.н., яке направлено в обласне БСМЕ", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці врятували 17 мешканців будинку та дану квартиру від повного знищення полум’ям.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі", - додали у пресслужбі.
Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка.
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