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01 липня 2021, 11:13 740

У Полтаві горів багатоповерховий будинок: один чоловік загинув, евакуювали 17 людей

01 липня 2021, 11:13 740
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Фото: ДСНС
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В Шевченківському районі Полтави виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло сина власника квартири 1972 р.н., яке направлено в обласне БСМЕ", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці врятували 17 мешканців будинку та дану квартиру від повного знищення полум’ям.

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі", - додали у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка.

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