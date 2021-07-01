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01 июля 2021, 11:13 738

В Полтаве горел многоэтажный дом: один человек погиб, эвакуировали 17 человек

01 июля 2021, 11:13 738
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Фото: ГСЧС
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В Шевченковском районе Полтавы возник пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. На месте пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего мужчины

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. На месте пожара обнаружено тело сына владельца квартиры 1972 г. р., которое направлено в областное БСМЭ", - говорится в сообщении.

Пожарные спасли 17 жителей дома и данную квартиру от полного уничтожения пламенем.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе на улице Шевченко.

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