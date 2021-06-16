На Полтавщине провели первую операцию на открытом сердце – Олег Синегубов

Фото: Telegram Олега Синегубова

Как сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, новый корпус этого медицинского учреждения, где, собственно, и произошло оперативное вмешательство, построили в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большое строительство", пишет RegioNews.

"Впервые на Полтавщине провели хирургическую операцию на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование. Для медицины области – это исторический момент и шаг в будущее. Пациент, 70-летний житель Кременчуга. Сейчас он чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно. Эта уникальная для Полтавщины операция является результатом нашей консолидированной работы: медиков, строителей, государственной и областной власти", – отмечает Синегубов.

Оперировала бригада киевских и полтавских специалистов под руководством директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова Василия Лазоришинца. Он отмечает, что в Полтавском кардиоцентре, есть все необходимое для проведения подобных операций.

"Сейчас в Украине 49 кардиохирургических центров, 34 из них выполняют операции на открытом сердце. С сегодняшнего дня Полтавский областной клинический медицинский кардиоваскулярный центр стал полноправным хирургическим центром, ведь выполнена первая операция с искусственным кровообращением в регионе. Это даст возможность оперировать на европейском уровне", – рассказал Василий Лазоришинец.

Аортокоронарное шунтирование проводится, когда поражено более трех сосудов. Хирурги берут вену из ноги и ушивают ее между аортой и коронарной артерией.

Председатель Полтавской облгосадминистрации добавляет, что первая операция на открытом сердце – это только начало.

"В Украине есть потребность на аортокоронарное шунтирование, ведь сейчас выполняется 140 операций на 1 миллион населения, когда за рубежом такой показатель составляет 1300-1800 операций. Поэтому местные хирурги будут ездить в Киев, чтобы участвовать в повседневной работе института имени Н. М. Амосова и за несколько лет самостоятельно проводить такие вмешательства. К 2027 году мы поставили себе амбициозную цель: сформировать доступную и качественную медицину на всех уровнях: от маленького села до большого города. Именно это и предусматривает наша стратегия развития Полтавской области, именно для этого мы и строим такие кардиоцентры", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Синегубов заявил, что на Полтавщине центры вакцинации заработают в четверг, пятницу и субботу.