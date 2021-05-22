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22 мая 2021, 13:43 23

Депутат Полтавского горсовета Бублик ушел из "Свободы" в " ЕС"

22 мая 2021, 13:43 23
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Фото из открытых источников
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Депутат Полтавского городского совета, избранный от ВО "Свобода", нардеп предыдущего созыва Юрий Бублик сообщил, что вступает в ряды партии "Европейская солидарность".

Об этом Бублик заявил, на своей странице в Фейсбуке.

Написал заявление о вступлении в партию "Евросолидарность". На последних местных выборах мы с братом приняли предложение ВО "Свобода" возглавить избирательные списки в Полтавский городской совет и Полтавский райсовет. Согласно заключенному договору, мы обязывались качественно провести избирательную кампанию и завести в местные советы "Свободу". Руководство последней, в свою очередь, обязывалось профинансировать избирательную кампанию. Стороны договора свои обязательства выполнили, - рассказал депутат.

Бублик также написал, что они с братом возлагали надежду на тесное сотрудничество со "Свободой" и после выборов. Но руководство партии дало понять, что они были им нужны лишь на период избирательной кампании.

Учитывая то, что с 2015 года я являюсь беспартийным – принял решение присоединиться к рядам украинской политсилы "Европейская солидарность". Остаюсь верным полтавской общине! - заявил Бублик.

В Полтавской городской организации ВО "Свобода" отреагировали на заявление Бублика о переходе в "ЕС".

Юрий Бублик присоединился к нашей команде как беспартийный, однако депутатом стал от имени ВО "Свобода". Поэтому в духе цивилизованной европейской традиции ожидаем на заявление Бублика о прекращении полномочий депутата Полтавского городского совета. В противном случае ВО "Свобода" применит право отозвать Бублика в конце года, согласно Закону Украины "О статусе депутатов местных советов", - отметили в политсиле.

Кроме того, свободовцы напомнили, что в Полтавском городском совете находятся в оппозиции к правящей коалиции, состоящей из депутатов от фракции "За майбутне", "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность" и "Партия простых людей Сергея Каплина".

С ними у нас идеологические и мировоззренческие разногласия. Мы обещали избирателям бороться с врагами Украины, а не договариваться с ними за личные преференции. И держим слово. – подчеркнули в партии.

Заметим, что фракция этой партии у городского совета состояла из трех депутатов.

Как известно, в прошлом году перед выборами Бублик заявлял, что ему предлагали сотрудничество, членство несколько партий, среди них "Европейская солидарность", а выбрал он все же "Свободу", как ближайшую по духу.

Полтава депутат горсовет Европейская солидарность ВО Свобода

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