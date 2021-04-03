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03 квітня 2021, 13:55 217

У Полтавській області в ДТП загинув пішоход

03 квітня 2021, 13:55 217
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Також постраждала ще одна особа
Також постраждала ще одна особа
Фото з відкритих джерел
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У селі Циганське Полтавської області внаслідок ДТП одна людина загинула та ще одну особу травмовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на обласну поліцію.

Аварія сталася пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків.

"Попередньо відомо, що водій автомобіля BMW X3, 1961 року народження, допустив наїзд на чоловіка на вигляд 50-60 років, особа якого встановлюється. Від отриманих ушкоджень постраждалий загинув на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, тілесних ушкоджень зазнала й пасажирка позашляховика, 1985 року народження. Жінку доправлено до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка вивчає обставини та причини загибелі людини.

Нагадаємо, 1 квітня на Київщині зіткнулися три вантажівки, внаслідок чого одного з водіїв госпіталізували.

Україна ДТП поліція смерті аварія

 
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