У Полтавській області в ДТП загинув пішоход

Також постраждала ще одна особа

Також постраждала ще одна особа

Фото з відкритих джерел

У селі Циганське Полтавської області внаслідок ДТП одна людина загинула та ще одну особу травмовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на обласну поліцію.

Аварія сталася пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків.

"Попередньо відомо, що водій автомобіля BMW X3, 1961 року народження, допустив наїзд на чоловіка на вигляд 50-60 років, особа якого встановлюється. Від отриманих ушкоджень постраждалий загинув на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, тілесних ушкоджень зазнала й пасажирка позашляховика, 1985 року народження. Жінку доправлено до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка вивчає обставини та причини загибелі людини.

Нагадаємо, 1 квітня на Київщині зіткнулися три вантажівки, внаслідок чого одного з водіїв госпіталізували.