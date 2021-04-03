В Полтавской области в ДТП погиб пешеход

Также пострадал еще один человек

Также пострадал еще один человек

Фото из открытых источников

В селе Цыганское Полтавской области в результате ДТП один человек погиб и еще один был травмирован.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областную полицию.

Авария произошла поздно вечером 2 апреля на автодороге Киев-Харьков.

"Предварительно известно, что водитель автомобиля BMW X3, 1961 года рождения, допустил наезд на мужчину на вид 50-60 лет, личность которого устанавливается. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, телесных повреждений испытала и пассажирка внедорожника, 1985 года рождения. Женщину доставили в 1-ю городскую клиническую больницу Полтавы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая изучает обстоятельства и причины гибели человека.

Напомним, 1 апреля на Киевщине столкнулись три грузовика, в результате чего одного из водителей госпитализировали.