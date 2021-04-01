В Полтаве предприниматели устроили протест

Они требуют, чтобы вещевой и продуктовый рынки не закрывали

Они требуют, чтобы вещевой и продуктовый рынки не закрывали

Фото: np.pl.ua

Сегодня, 1 апреля, возле Полтавской облгосадминистрации митингуют предприниматели, которые требуют от властей не вводить карантинные меры, которые предусматривают закрытие рынков.

Как передает RegioNews, об этом сообщают "Новости Полтавщины”.

Предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать.

"Главное требование, чтобы нам объяснили, какими критериями руководствовались, принимая решение о закрытии рынков. Есть ли какие-то цифры, что данные территории являются местами распространения COVID-19, и если их закрыть ситуация нормализуется. Предприниматели хотят работать. Пусть будут усилены противоэпидемиологические меры, контроль за их соблюдением и пусть люди работают и платят налоги”, - рассказал первый заместитель председателя потребительского кооператива "Народная кооперация Полтавщина” Александр Лещенко.

Свои требования протестующие передали руководству Полтавской ОГА.

В Полтавской области с 3 по 17 апреля усилят карантин.

Напомним, 30 марта в Черновцах предприниматели протестуют против карантина.