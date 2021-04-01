10:59  01 апреля
Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос
09:42  01 апреля
В Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену
08:11  01 апреля
Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2021, 10:46 719

В Полтаве предприниматели устроили протест

01 апреля 2021, 10:46 719
Читайте також українською мовою
Они требуют, чтобы вещевой и продуктовый рынки не закрывали
Они требуют, чтобы вещевой и продуктовый рынки не закрывали
Фото: np.pl.ua
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 1 апреля, возле Полтавской облгосадминистрации митингуют предприниматели, которые требуют от властей не вводить карантинные меры, которые предусматривают закрытие рынков.

Как передает RegioNews, об этом сообщают "Новости Полтавщины”.

Предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать.

"Главное требование, чтобы нам объяснили, какими критериями руководствовались, принимая решение о закрытии рынков. Есть ли какие-то цифры, что данные территории являются местами распространения COVID-19, и если их закрыть ситуация нормализуется. Предприниматели хотят работать. Пусть будут усилены противоэпидемиологические меры, контроль за их соблюдением и пусть люди работают и платят налоги”, - рассказал первый заместитель председателя потребительского кооператива "Народная кооперация Полтавщина” Александр Лещенко.

Свои требования протестующие передали руководству Полтавской ОГА.

В Полтавской области с 3 по 17 апреля усилят карантин.

Напомним, 30 марта в Черновцах предприниматели протестуют против карантина.

зарплаты карантин Полтава протесты предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua