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17 февраля 2021, 15:01 8

На Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования

17 февраля 2021, 15:01 8
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Злоумышленник незаконно получил из бюджета минимум 3,5 млн грн
Злоумышленник незаконно получил из бюджета минимум 3,5 млн грн
Фото: из открытых источников
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В Полтавской области Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную сделку при закупке за бюджетные средства медицинского оборудования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. Согласно условиям договора бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиоболезней.

Однако коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало на то время. К компетенции должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.

По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета минимум свыше 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Украине на специальном портале будут принимать жалобы на коррупцию. Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который сообщил о нем.

СБУ деньги уголовное дело бюджет оборудование

 
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