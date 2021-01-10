Взрыв газа на Полтавщине: ситуация контролируемая, начинается восстановление газоснабжения

Глава ОГА провел заседание Оперативного штаба на месте взрыва

Глава ОГА провел заседание Оперативного штаба на месте взрыва

Фото: Facebook

Глава Полтавской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что сейчас на месте взрыва газопровода в Лабинском районе ситуация контролируемая и продолжается технический процесс стравливания газа.

Как передает RegioNews, об этом глава ОГА написал в Facebook.

Провели заседание Оперативного штаба на месте взрыва газопровода в Лубенском районе. Ситуация контролируемая. Сейчас идет технический процесс стравливания газа", - отметил Синегубов.

По его словам, за несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности.

Синегубов также поблагодарил все службы за слаженную и профессиональную работу.

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.