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На Полтавщині знайшли тіла двох людей у згорілому залізничному вагоні
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26 грудня 2020, 13:14 554

На Полтавщині знайшли тіла двох людей у згорілому залізничному вагоні

26 грудня 2020, 13:14 554
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Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону
Фото: ДСНС
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Під час ліквідації пожежі в залізничному вагоні на Полтавщині рятувальники виявили тіла двох людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

Так, зазначається, що повідомлення про пожежу у вагоні на території виробничого структурного підрозділу "Укрзалізниці" надійшло 25 грудня о 20:56. Пожежу було локалізовано о 22:58, а в 00:27 - ліквідовано.

Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла двох людей без ознак життя. Причина пожежі встановлюється.

Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагона. До гасіння залучалися 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що у центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини.

пожежа ДСНС Полтавська область жертва вагони
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