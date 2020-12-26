На Полтавщині знайшли тіла двох людей у згорілому залізничному вагоні
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону
Під час ліквідації пожежі в залізничному вагоні на Полтавщині рятувальники виявили тіла двох людей.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.
Так, зазначається, що повідомлення про пожежу у вагоні на території виробничого структурного підрозділу "Укрзалізниці" надійшло 25 грудня о 20:56. Пожежу було локалізовано о 22:58, а в 00:27 - ліквідовано.
Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла двох людей без ознак життя. Причина пожежі встановлюється.
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагона. До гасіння залучалися 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.
Раніше повідомлялося, що у центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини.
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