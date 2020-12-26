На Полтавщине обнаружили тела двух человек в сгоревшем железнодорожном вагоне

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона

Фото: ГСЧС

Во время ликвидации пожара в железнодорожном вагоне на Полтавщине спасатели обнаружили тела двух человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Так, отмечается, что сообщение о пожаре в вагоне на территории производственного структурного подразделения "Укрзализныци" поступило 25 декабря в 20:56. Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух людей без признаков жизни. Причина пожара устанавливается.

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы на месте пожара нашли тело человека.