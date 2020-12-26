На Полтавщине обнаружили тела двух человек в сгоревшем железнодорожном вагоне
Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона
Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона
Во время ликвидации пожара в железнодорожном вагоне на Полтавщине спасатели обнаружили тела двух человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
Так, отмечается, что сообщение о пожаре в вагоне на территории производственного структурного подразделения "Укрзализныци" поступило 25 декабря в 20:56. Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован.
Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух людей без признаков жизни. Причина пожара устанавливается.
Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в центре Полтавы на месте пожара нашли тело человека.
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