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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 17:09 8

На Полтавщині затримали крадіїв елітних іномарок

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07 травня 2020, 17:09 8
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Зловмисники "спеціалізувалися" на викраденні дорогих автомобілів -"TOYOTA, LEXUS, RANGE ROVER"
Зловмисники "спеціалізувалися" на викраденні дорогих автомобілів -"TOYOTA, LEXUS, RANGE ROVER"

Правоохоронці затримали міжрегіональну організовану злочинну групу викрадачів дороговартісних імпортних автівок.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ГУ Нацполіції України.

Поліцейські затримали організатора злочинного бізнесу та його спільників. Фігуранти використовували найсучасніші технології для відкриття автомобіля та приведення в дію двигуна. Викрадені машини доставляли до заздалегідь підготовлених місць розбору. А потім пропонували власникам повернути їх за винагороду або ж розбирали і продавали на запчастини.

Проведено 19 обшуків на території Київської, Полтавської, Чернігівської та Миколаївської областей. За адресами проживання фігурантів та місць розборки крадених машин виявлено та вилучено автомобілі, у тому числі із іноземною реєстрацією, радіостанції, різноманітні номерні знаки, які використовувалися для злочинної діяльності, та інші речові докази.

На цей час встановлена причетність фігурантів до викрадення п’яти автомобілів. Внаслідок протиправної діяльності злочинної групи потерпілим завдано збитків на суму майже 10 мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Вирішується питання щодо обранням їм запобіжних заходів.


кримінал кримінальна справа авто Полтавська область Миколаїв угон Чернігівська область Київська область
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