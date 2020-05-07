На Полтавщине задержали угонщиков элитных иномарок
Правоохранители задержали межрегиональную организованную преступную группу угонщиков дорогостоящих импортных автомобилей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции Украины.
Полицейские задержали организатора преступного бизнеса и его сообщников. Фигуранты использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя. Похищенные машины доставляли в заранее подготовленных мест разбора. А затем предлагали владельцам вернуть их за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти.
Проведено 19 обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей. По адресам проживания фигурантов и мест разборки краденых машин обнаружено и изъято автомобили, в том числе с иностранной регистрацией, радиостанции, разнообразные номерные знаки, которые использовались для преступной деятельности, и другие вещественные доказательства.
В настоящее время установлена причастность фигурантов к хищению пяти автомобилей. В результате противоправной деятельности преступной группы потерпевшим причинен ущерб на сумму почти 10 миллионов гривен.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами, что нанесло большой материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.
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