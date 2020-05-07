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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 17:09 9

На Полтавщине задержали угонщиков элитных иномарок

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07 мая 2020, 17:09 9
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Злоумышленники "специализировались" на похищении дорогих автомобилей - TOYOTA, LEXUS, RANGE ROVER"
Злоумышленники "специализировались" на похищении дорогих автомобилей - TOYOTA, LEXUS, RANGE ROVER"

Правоохранители задержали межрегиональную организованную преступную группу угонщиков дорогостоящих импортных автомобилей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции Украины.

Полицейские задержали организатора преступного бизнеса и его сообщников. Фигуранты использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя. Похищенные машины доставляли в заранее подготовленных мест разбора. А затем предлагали владельцам вернуть их за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти.

Проведено 19 обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей. По адресам проживания фигурантов и мест разборки краденых машин обнаружено и изъято автомобили, в том числе с иностранной регистрацией, радиостанции, разнообразные номерные знаки, которые использовались для преступной деятельности, и другие вещественные доказательства.

В настоящее время установлена причастность фигурантов к хищению пяти автомобилей. В результате противоправной деятельности преступной группы потерпевшим причинен ущерб на сумму почти 10 миллионов гривен.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами, что нанесло большой материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.


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