У Полтаві підприємці мітингують проти карантину: відео
Про це повідомляють Kolo.poltava, передають RegioNews.
Під будівлю ОДА з протестами прийшли підприємці, що працюють на полтавських ринках. Вимагають дозволити працювати ринкам під час карантину. Раніше представники малого та середнього бізнесу пропонували міській владі відкрити продуктові ятки, на що отримали відмову.
Також активісти ГО "Підприємці Полтавщини" на чолі з Євгеном Диканем влаштували автопробіг за пом’якшення умов карантину та відновлення роботи малого та середнього бізнесу. Участь у пробігові взяли десятки автомобілів. Після пробігу передали петицію секретарю міської ради Олександру Шамоті та голові Полтавської ОДА.
На ситуацію оперативно відреагував очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
"Щодо позиції, чи мають бути відкритими ринки: ми умовно кажемо про те, що карантин у нас продовжено до 11 травня. Після того, аналізуючи динаміку поширення хвороби, можемо казати про прийняття рішень щодо послаблення”, - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, що 29 квітня Кабмін планує на засіданні розглянути питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків. Планується відкрити 281 продовольчий ринок по всій території України.
Як писали RegioNews раніше, 27 квітня під стінами Житомирської міської ради підприємці вимагали від місцевих органів влади відновити роботу міських ринків та підтримати бізнес.
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