В Полтаве предприниматели митингуют против карантина: видео

27 апреля под Полтавской ОГА на митинг собрались представители малого бизнеса, которые выступают за отмену для них карантинных запретов и ограничений

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27 апреля под Полтавской ОГА на митинг собрались представители малого бизнеса, которые выступают за отмену для них карантинных запретов и ограничений

Об этом сообщают Kolo.poltava, передает RegioNews. Под здание ОГА с протестами пришли предприниматели, работающие на полтавских рынках. Требуют разрешить работу рынков во время карантина. Ранее представители малого и среднего бизнеса предлагали городским властям открыть продуктовые палатки, на что получили отказ. Также активисты ОО "Предприниматели Полтавщины" во главе с Евгением Диканем устроили автопробег за смягчение условий карантина и восстановление работы малого и среднего бизнеса. Участие в пробеге принимали десятки автомобилей. После пробега передали петицию секретарю городского совета Александру Шамоте и председателю Полтавской ОГА. На ситуацию оперативно отреагировал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. "Относительно позиции, должны ли быть открытыми рынки: мы условно говорим о том, что карантин у нас продлили до 11 мая. После того, анализируя динамику распространения болезни, можем говорить о принятии решений по ослаблению”, - сказал Синєгубов. Напомним, что 29 апреля Кабмин планирует на заседании рассмотреть вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Планируется открыть 281 продовольственный рынок по всей территории Украины. Как писали RegioNews ранее, 27 апреля, под стенами Житомирского городского совета предприниматели требовали от местных органов власти возобновить работу городских рынков и поддержать бизнес.

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