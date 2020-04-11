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11 квітня 2020, 16:31 6

П’яні депутати: в Полтаві один нетверезий міський депутат влаштував бійку, а другий викликав поліцію

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11 квітня 2020, 16:31 6
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Нічний конфлікт між нетверезим депутатом полтавської міської ради та молодиками стався в обласному центрі на вулиці Панянка. Після приїзду великої кількості патрульних на місці залишився тільки депутат міськради Олександр Кісільов, який і викликав правоохоронців
Фото: ВолиньPost
Нічний конфлікт між нетверезим депутатом полтавської міської ради та молодиками стався в обласному центрі на вулиці Панянка. Після приїзду великої кількості патрульних на місці залишився тільки депутат міськради Олександр Кісільов, який і викликав правоохоронців

Відео цієї пригоди оприлюднили журналісти інтернет-видання "Полтавщина", інформує RegioNews.

10 квітня, приблизно о першій годині ночі, на вулицю Панянка у Полтаві на виклик про бійку виїхала велика кількість екіпажів патрульної поліції. На місці вони виявили заявника, який і викликав правоохоронців. Він повідомив, що тут відбулася бійка, але її учасники вже розійшлися. Сам заявник не мав ні до кого юридичних претензій. Тому виклик не отримав подальшого правового продовження.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Полтавської області, заявник мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак це не вважається появою у громадському місці у нетверезому стані, адже він не порушував громадського порядку.

Конфлікт зняв на відео полтавець, який перебував у салоні автомобіля. На відео він коментує, що нетверезий депутат спровокував на конфлікт молодих людей, після чого сталася бійка, а депутат впав і розбив голову. На відео заявник сам називає себе депутатом Полтавської міськради Олександром Кісільовим. Журналісти стверджують, що особа на відео – це дійсно депутат Кісільов.

Сам Олександр Кісільов не зв’язок з полтавськими журналістами не вийшов.

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