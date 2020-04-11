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11 апреля 2020, 16:31 13

Пьяные депутаты: в Полтаве один нетрезвый городской депутат устроил драку, а второй вызвал полицию

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11 апреля 2020, 16:31 13
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Ночной конфликт между нетрезвым депутатом полтавского городского совета и молодыми людьми произошел в областном центре на улице Панянка. После приезда большого количества патрульных на месте остался только депутат горсовета Александр Кисилев, который и вызвал правоохранителей
Фото: ВолыньPost
Ночной конфликт между нетрезвым депутатом полтавского городского совета и молодыми людьми произошел в областном центре на улице Панянка. После приезда большого количества патрульных на месте остался только депутат горсовета Александр Кисилев, который и вызвал правоохранителей

Видео этого происшествия обнародовали журналисты інтернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

10 апреля, примерно в час ночи, на улицу Панянка в Полтаве на вызов о драке выехало большое количество экипажей патрульной полиции. На месте они обнаружили заявителя, который и вызвал правоохранителей. Он сообщил, что здесь произошла драка, но ее участники уже разошлись. Сам заявитель не имел ни к кому претензий. Поэтому вызов не получил дальнейшего правового продолжения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области, заявитель имел признаки алкогольного опьянения, однако это не считается появлением в общественном месте в нетрезвом состоянии, ведь он не нарушал общественного порядка.

Конфликт снял на видео полтавец, находившийся в салоне автомобиля. На видео он комментирует, что нетрезвый депутат спровоцировал на конфликт молодых людей, после чего произошла драка, а депутат упал и разбил голову. На видео заявитель сам называет себя депутатом Полтавского горсовета Александром Кисилевым. Журналисты утверждают, что на видео – это действительно депутат Кисилев.

Сам Александр Кисилев не связь с полтавскими журналистами не вышел.

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