Пьяные депутаты: в Полтаве один нетрезвый городской депутат устроил драку, а второй вызвал полицию
Видео этого происшествия обнародовали журналисты інтернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
10 апреля, примерно в час ночи, на улицу Панянка в Полтаве на вызов о драке выехало большое количество экипажей патрульной полиции. На месте они обнаружили заявителя, который и вызвал правоохранителей. Он сообщил, что здесь произошла драка, но ее участники уже разошлись. Сам заявитель не имел ни к кому претензий. Поэтому вызов не получил дальнейшего правового продолжения.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области, заявитель имел признаки алкогольного опьянения, однако это не считается появлением в общественном месте в нетрезвом состоянии, ведь он не нарушал общественного порядка.
Конфликт снял на видео полтавец, находившийся в салоне автомобиля. На видео он комментирует, что нетрезвый депутат спровоцировал на конфликт молодых людей, после чего произошла драка, а депутат упал и разбил голову. На видео заявитель сам называет себя депутатом Полтавского горсовета Александром Кисилевым. Журналисты утверждают, что на видео – это действительно депутат Кисилев.
Сам Александр Кисилев не связь с полтавскими журналистами не вышел.
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