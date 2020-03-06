У Полтаві активісти просять демонтувати пам’ятник радянському генералові
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавську міськраду, на сайті якої й оприлюднили петицію
"У Полтаві, майже у центрі міста, й досі є пам'ятник Миколі Ватутіну. Він був одним із тих генералів-українофобів, який керував загонами Червоної армії, воюючи проти УПА. На його руках чимало української крові простих селян, яких він гнав як худобу на убій задля чергової "перемоги" на догоду тиранам Леніну та Сталіну. Наявність такого пам'ятника у Полтаві – це свідоме прославляння наших катів. Час поставити на цьому крапку”, - написав у зверненні голова ГО "Сокіл Полтавщини" Георгій Сьомін.
Пам’ятник генералу Миколі Ватутіну знаходиться на вулиці Соборності. Замість нього активісти пропонують встановити погруддя Миколи Міхновського - автора маніфесту "Самостійна Україна", уродженцю Полтавщини.
Як повідомляли RegioNews раніше, у селі Веселий Поділ на Полтавщині, незважаючи на прийнятий кілька років тому закон про декомунізацію, й досі стоїть пам’ятник диктатору Володимиру Леніну.
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