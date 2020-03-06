В Полтаве активисты просят демонтировать памятник советскому генералу
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Полтавский горсовет, на сайте которого и обнародовали петицию
"В Полтаве, почти в центре города, до сих пор есть памятник Николаю Ватутину. Он был одним из тех генералов-украинофобов, который руководил отрядами Красной армии, воюя против УПА. По его руках немало украинской крови простых крестьян, которых он гнал как скот на убой ради очередной "победы" в угоду тиранам Ленину и Сталину. Наличие такого памятника в Полтаве - это сознательное прославление наших палачей. Время поставить на этом точку ", - написал в обращении председатель ОО "Сокол Полтавщины" Георгий Семин.
Памятник генералу Николаю Ватутину находится на улице Соборности. Вместо него активисты предлагают установить бюст Николая Михновского - автора манифеста "Независимая Украина", уроженцу Полтавщины.
Как сообщали RegioNews ранее, в селе Веселый Подол на Полтавщине, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, и до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину.
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