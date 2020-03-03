Міського голову Полтавщини підозрюють у великій розтраті: усі подробиці

Одного із міських голів Полтавської області підозрюють у розтраті понад 845 тисяч гривень

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Одного із міських голів Полтавської області підозрюють у розтраті понад 845 тисяч гривень

Про це повідомляють RegioNews із посилання на Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що посадовець уклав із директором підприємства договір про будівництво спортивного майданчика. Незважаючи на те, що підрядник не виконав будівельні роботи у повному обсязі та не доставив штучне покриття, міський голова підписав і надав у казначейство бухгалтерські документи, на підставі яких підряднику перерахували зазначену суму.

Тепер міському голові інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Як повідомляли RegioNews раніше, у Хмельницькій області правоохоронці затримали голову ОТГ, який вимагав у бізнесмена $1,5 тисяч.