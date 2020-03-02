Голову ОТГ на Хмельниччині зловили на хабарі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Голова однієї із об’єднаних територіальних громад вимагав з приватного підприємства $1,5 тис неправомірної вигоди. Кошти потрібно було сплатити в обмін на організацію процесу позитивного рішення сесії ОТГ та затвердження нею нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, на якій планувався видобуток піску. Гроші посадовець хотів витратити на мисливську рушницю.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції, слідче управління поліції області за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області затримали підозрюваного.
Як повідомляли RegioNews раніше, голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА впродовж березня 2019 року вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району.
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