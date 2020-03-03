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03 березня 2020, 18:27 20

На Запоріжжі викрито на мільйонному хабарі заступника голови однієї з ОТГ регіону

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03 березня 2020, 18:27 20
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Представник комерційної структури мав сплатити посадовцю один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки
Фото: Нацполіція
Представник комерційної структури мав сплатити посадовцю один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки

Про це RegioNews повідомили у прес-службі Нацполіції.

У вівторок, 3 березня, слідчі в місті Запоріжжя викрили підозрюваного у хабарництві. Так, заступник однієї з об’єднаних територіальних громад регіону вимагав від представника місцевої комерційної структури один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання чергової частини суми у розмірі 250 тисяч гривень.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.


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