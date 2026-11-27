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У Центрі протидії корупції заявили, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може мати зв'язок з виробником дронів Укрспецсистемс. При цьому вони заявили, що цей зв'язок "значно глибший, ніж ми кажемо зараз".

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegoioNews.

У ЦПК заявили, що раніше Арахамія сам казав, що є "міноритарним партнером" у цьому бізнесі. За даними центру, у 2015 році "Укрспецсистемс" публікувала фото своїх дронів із павільйону PeoplesProject.com — всеукраїнського центру волонтерів, зареєстрованого на миколаївський обласний благодійний "Регіональний фонд благочестя". Активісти звернули увагу на такі моменти:

Серед засновників фонду, за даними аналітичної системи YouControl, раніше був і сам Давид Арахамія. Зараз фондом керує адвокат політика в низці судів Юрій Кіскін;

"Регіональний фонд благочестя" фігурує в кримінальному провадженні, відкритому у 2015 році. Його вела Головна військова прокуратура за статтею про незакінчений замах на зловживання владою.

За даними ЦПК, Давид Арахамія очолював Раду волонтерів при Міноборони з жовтня 2014 року й у квітні 2015-го давав інтерв'ю на цій посаді.

За декларацією Арахамії за 2019 рік, у ній зазначено позику "УСС" на 698 тисяч гривень. У січні 2019 року він у Facebook шукав працівників до штату "Укрспецсистемс" і радив звертатися в особисті повідомлення до користувача з ім'ям "Jacob Cereteli". На думку активістів, за цим іменем може ховатись людина з родини, яка може бути діловим партнером Арахамії. Це Яків Логніков — син покійного миколаївського медіаменеджера Вадима Логнікова і брат Ігоря Логнікова.

При цьому користувач із таким ім'ям у LinkedIn вказує посаду генерального менеджера "Укрспецсистемс" з листопада 2015 року. При цьому компанія Укрспецсистемс у відповідь на запис журналістів "Української правди" заперечила зв'язок із Арахамією. Сам депутат звернення журналістів проігнорував.

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