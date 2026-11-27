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В Центре противодействия коррупции заявили, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может иметь связь с производителем дронов Укрспецсистемс. При этом они заявили, что эта связь "значительно глубже, чем мы говорим сейчас".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegoioNews.

В ЦБК заявили, что ранее Арахамия сам говорил, что является "миноритарным партнером" в этом бизнесе. По данным центра, в 2015 году "Укрспецсистемс" публиковала фото своих дронов из павильона PeoplesProject.com - всеукраинского центра волонтеров, зарегистрированного на николаевский областной благотворительный "Региональный фонд благочестия". Активисты обратили внимание на следующие моменты:

Среди основателей фонда, по данным аналитической системы YouControl, раньше был и сам Давид Арахамия. В настоящее время фондом руководит адвокат политика в ряде судов Юрий Кискин;

"Региональный фонд благочестия" фигурирует в уголовном производстве, открытом в 2015 году. Его вела Главная военная прокуратура по статье о незаконченном покушении на злоупотребление властью.

По данным ЦБК, Давид Арахамия возглавлял Совет волонтеров при Минобороны с октября 2014 года и в апреле 2015-го давал интервью на этом посту.

По декларации Арахамии за 2019 год, в ней указан заем "УСС" на 698 тысяч гривен. В январе 2019 года он в Facebook искал работников в штат "Укрспецсистемс" и советовал обращаться в личные сообщения к пользователю с именем Jacob Cereteli. По мнению активистов, за этим именем может скрываться человек из семьи, который может быть деловым партнером Арахамии. Это Яков Логников – сын покойного николаевского медиаменеджера Вадима Логникова и брат Игоря Логникова.

При этом пользователь с таким именем в LinkedIn указывает на пост генерального менеджера "Укрспецсистемс" с ноября 2015 года. При этом компания Укрспецсистемс в ответ на запись журналистов "Украинской правды" отрицала связь с Арахамией. Сам депутат обращения журналистов проигнорировал.

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