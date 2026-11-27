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Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", він сказав під час години запитань до уряду, передає RegioNews.

Так Корецький відповів на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, зазначив:

"Якщо є кримінальна справа, якщо є підозра, якщо є вирок, то моя реакція безпосередньо буде миттєвою".

Під час запитання Геращенко згадала записи правоохоронних органів, у яких фігурували імена окремих міністрів чинного уряду. Зокрема, йшлося про міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

Водночас Корецький зазначив, що оприлюднені в медіа матеріали наразі вивчають. За його словами, у них є певні ознаки замовного характеру.

Нагадаємо, підприємець Владислав Соколов заявив, що пов'язані з ним компанії побудували захисні споруди для енергетичних об'єктів Київщини на понад 1 млрд грн, але не отримали всієї обіцяної оплати. У невиплаті грошей він звинувачує міністра Миколу Калашника.

Калашник та його вже колишній заступник Руслан Олійник раніше відкинули звинувачення на свою адресу на тлі претензій щодо неналежного стану будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області та можливих фінансових порушень.