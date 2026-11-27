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Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что немедленно будет реагировать, если у правоохранительных органов будут подозрения в отношении представителей действующего правительства

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он сказал во время часа вопросов правительству, передает RegioNews.

Так Корецкий ответил на вопросы сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

"Если есть уголовное дело, если есть подозрение, если есть приговор, то моя реакция будет непосредственно мгновенной".

На вопрос Геращенко вспомнила записи правоохранительных органов, в которых фигурировали имена отдельных министров действующего правительства. В частности, речь шла о министре восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николае Калашнике.

В то же время Корецкий отметил, что обнародованные в медиа материалы изучают. По его словам, у них есть некоторые признаки заказного характера.

Напомним, предприниматель Владислав Соколов заявил, что связанные с ним компании построили защитные сооружения для энергетических объектов Киевщины более чем на 1 млрд грн, но не получили всей обещанной оплаты. В невыплате денег он обвиняет министра Николая Калашника.

Калашник и его уже бывший заместитель Руслан Олейник ранее отвергли обвинения в свой адрес на фоне претензий по поводу ненадлежащего состояния строительства защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области и возможных финансовых нарушений.