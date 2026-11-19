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Президент США Дональд Трамп подверг критике дальнейшую военную помощь Украине во время разговора с европейскими лидерами на Берлинском саммите. Он призвал страны не тратить средства на войну, в которой погибают многие люди, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры

Об этом сообщает Politico со ссылкой на участвовавшие в разговоре источники, передает RegioNews.

Трамп присоединился к Берлинскому саммиту с борта президентского самолета Air Force One. Это произошло спустя несколько часов после его встречи с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

По словам двух участников разговора, американский президент устроил европейским лидерам настоящую "словесную порку", критикуя их позицию относительно дальнейшей поддержки Украины.

В то же время другой собеседник издания отметил, что Трамп высказывался преимущественно в общих чертах. Он отмечал, что в войне гибнет много людей, а потому странам следует прекратить тратить на нее деньги.

Кроме того, в ходе разговора президент США заявил, что Владимир Путин, по его мнению, серьезно настроен на переговоры о мире в Украине.

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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