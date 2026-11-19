Поспішайте заправитися по 109 грн/л: що відбувається з цінами на пальне
Отже, як і передбачали аналітики, ціни на пальне продовжують падати
Отже, як і передбачали аналітики, ціни на пальне продовжують падати
З початку зниження 4 листопада оптові ціни на бензин впали на 13,70 грн/л (73,79 грн/л), на дизпальне – на 12,38 грн/л (88,31 грн/л).
Це ще не кінець. Бензин в гурті вже можна купити з доставкою наступного тижня по 65-66 грн/л. Дизель – 82-85 грн/л у прикордонних регіонах.
На АЗС зниження склало 3,58 та 3,75 грн/л.
Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах.
Суто на пам’ять ще є можливість заправитися на "Сокарі" по 109 грн/л їхнім фірмовим нано-дизелем. І дітям та онукам, якщо будуть погано себе поводити, показувати той чек на ніч.
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