Фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині затримали чоловіка. Він напав на колишню дружину і побив її до тяжких травм

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався за місцем проживання жінки. Правоохоронці з'ясували, що її колишній чоловік прийшов до її будинку. Між ними сталась сварка. Тоді він кілька разів вдарив її ножем, після чого втік.

30-річну жінку госпіталізували з тяжкими травмами. Її 35-річного колишнього чоловіка затримали та повідомили про підозру.

Нагадаємо, що у селищі Квасилів Рівненського району 43-річний чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення в шию своїй 38-річній співмешканці, а також побив її неповнолітню доньку. Потерпілу з колото-різаною раною шиї, переломом руки та саднами обличчя госпіталізували.