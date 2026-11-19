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Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки та Китай мають достатній вплив, щоби змусити очільника Кремля припинити війну проти України

Про це глава держави сказав в інтерв'ю NBC News, передає RegioNews.

За словами Зеленського, будь-який прогрес у напрямку миру можливий лише за умови припинення вогню на полі бою. Він наголосив, що саме там починається війна.

Президент також переконаний, що США та Китай мають достатньо важелів впливу, щоб зупинити Путіна навіть протягом однієї зустрічі.

Зокрема, йдеться про можливість запровадження санкцій та обмеження торговельних відносин із Росією.

"Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни", – наголосив Зеленський.

Як відомо, 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю. Пєсков зазначив, що на зустріч Трампа, Сі та Путіна відвели одну годину.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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