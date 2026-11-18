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Росія проводить дослідні випробування нового реактивного безпілотника "Герань-6" який, зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести потужну бойову частину

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань націбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, російські засоби повітряного нападу, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", уже суттєво відрізняються від безпілотників, які РФ використовувала на початку повномасштабної війни. Фактично йдеться про апарати, які за характеристиками наближаються до крилатих ракет.

Веніславський зазначив, що реактивні "Шахеди" та інші подібні безпілотники можуть летіти зі швидкістю від 500 до 1000 км/год. Через це їх складно знищувати навіть реактивними дронами-перехоплювачами.

За словами депутата, для ефективного перехоплення цілі зі швидкістю близько 800 км/год перехоплювач має рухатися щонайменше з такою самою швидкістю. Тому кінетичне знищення таких апаратів є складним технологічним завданням.

Найефективнішим засобом протидії реактивним цілям Веніславський назвав системи протиповітряної оборони, зокрема ракети класів "земля – повітря" та "повітря – повітря".

Водночас Україна продовжує розвивати напрямок дронів-перехоплювачів. За словами депутата, вітчизняні виробники випробовують нові зразки, які можуть покращити результати знищення повітряних цілей.

Щодо "Герані-6", Веніславський наголосив, що інформація про її випробування надійшла від української розвідки. Наразі Росія тестує цей апарат, який, за попередніми даними, зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести значну бойову частину.

"Ми маємо бути до цього готові", – наголосив депутат.

Він також підкреслив необхідність посилення української ППО, розвитку ракетних технологій та залучення допомоги міжнародних партнерів для збільшення запасів ракет-перехоплювачів.

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