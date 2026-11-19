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Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай имеют достаточное влияние, чтобы заставить главу Кремля прекратить войну против Украины

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, передает RegioNews.

По словам Зеленского, любой прогресс в направлении мира возможен только при условии прекращения огня на поле боя. Он подчеркнул, что именно там начинается война.

Президент также убежден, что США и Китай имеют достаточно рычагов влияния, чтобы остановить Путина даже в течение одной встречи.

В частности, речь идет о возможности введения санкций и ограничения торговых отношений с Россией.

"Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны", – подчеркнул Зеленский.

Как известно, 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая. Песков отметил, что на встречу Трампа, Си и Путина отвели один час.

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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