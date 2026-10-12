Фото: ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов уперше відреагував на журналістське розслідування про 143 об’єкти нерухомості в Харкові, які отримав його рідний брат Олександр

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Журналістам вдалося поспілкуватися з очільником ДБР вранці 8 жовтня на громадському спортивному майданчику в Києві.

"По-перше, ви в особистий простір зараз заходите, я займаюсь спортом. По-друге, це життя мого брата. Інформація взагалі не відповідає дійсності. Ви мені зруйнували все тренування, настрій робочий… Зверніться до мого брата, я тут до чого?", – заявив Сухачов.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

За даними журналістів, рішення суду ухвалили 6 липня – саме в день, коли вони готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які, за їхніми даними, належали або належать брату директора ДБР. Купівля нерухомості відбувалася за балансовою вартістю, значно нижчою від ринкових цін.

23 вересня суд скасував заборону на публікацію розслідування.