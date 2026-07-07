Розслідування про 143 квартири брата директора ДБР: суд заборонив публікацію

Фото: ЦПК

Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова

Про це повідомили у "Центрі протидії корупції" та виданні "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За даними журналістів, рішення суду ухвалили 6 липня – саме в день, коли вони готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості, які, за їхніми даними, належали або належать брату директора ДБР.

Як зазначають автори розслідування, ще 24 червня вони звернулися до Олексія Сухачова із запитом на коментар щодо зібраної інформації. Аналогічний запит отримало й ТОВ "Парковий-2", яке, за даними журналістів, пов’язане з Олександром Сухачовим.

Замість відповіді компанія звернулася до суду. Суддя Печерського районного суду Сергій Вовк задовольнив заяву ТОВ "Парковий-2" та заборонив поширювати інформацію про майновий стан, джерела фінансування та нерухомість бізнесмена.

У судовій ухвалі зазначається, що оприлюднення цих відомостей може завдати фізичній особі невідворотної шкоди, а також порушити комерційну таємницю компанії.

У "Центрі протидії корупції" та "Слідстві.Інфо" назвали рішення суду тиском на журналістів і наступом на свободу слова.

"Ухвала суду про попередню заборону виходу журналістського розслідування виглядає як брутальне втручання у діяльність незалежних медіа. Особливо зважаючи на те, що таку ухвалу суд постановив, по суті, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію. Отже, виходить, що журналістка звернулася по коментар, а натомість отримала заборону суду на вихід публікаці", – зазначила українська адвокатка та медіаюристка Людмила Панкратова.

У "Слідстві.Інфо" наголосили, що оскаржуватимуть рішення суду та домагатиметься права опублікувати розслідування, яке має суспільне значення.

Довідка: Олексій Сухачов – директор Державного бюро розслідувань України, юрист, правоохоронець.

Народився у 1978 році в Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю"Правознавство".

Працював в органах державної безпеки, Генеральній прокуратурі України та Службі зовнішньої розвідки. У 2020 році став заступником директора ДБР, згодом – виконувачем обов’язків керівника бюро.

31 грудня 2021 року Олексія Сухачова призначили директором ДБР строком на п'ять років.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора ліквідували одразу дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки. Правоохоронці затримали двох посадовців БЕБ. Вони вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.