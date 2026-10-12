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12 октября 2026, 11:28

"Я здесь при чем?": глава ГБР Сухачев о 143 объектах недвижимости брата

12 октября 2026, 11:28
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Фото: ГБР
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Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев впервые отреагировал на журналистское расследование о 143 объектах недвижимости в Харькове, которые получил его родной брат Александр

Об этом сообщает " Следствие.Инфо", передает RegioNews.

Журналистам удалось пообщаться с главой ГБР утром 8 октября на общественной спортивной площадке в Киеве.

"Во-первых, вы в личное пространство сейчас заходите, я занимаюсь спортом. Во-вторых, это жизнь моего брата. Информация вообще не соответствует действительности. Вы мне разрушили всю тренировку, настроение рабочее… Обратитесь к моему брату, я здесь к чему?", – заявил Сухачев.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.

По данным журналистов, решение суда было принято 6 июля – именно в день, когда они готовили к публикации расследование о 143 объектах недвижимости, которые, по их данным, принадлежали или принадлежат брату директора ГБР. Покупка недвижимости происходила по балансовой стоимости, значительно ниже рыночных цен.

23 сентября суд отменил запрет на публикацию расследования.

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