Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час розвороту ліворуч 64-річний водій автокрана виїхав на зустрічну смугу та не надав переваги автомобілю, що їхав у напрямку Одеси.

Внаслідок зіткнення загинули 46-річний водій та 60-річний пасажир легковика. Ще один 46-річний пасажир отримав меддопомогу на місці і від госпіталізації відмовився.

Водія автокрана з травмами доставили до лікарні. Його затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, вдень 30 вересня на Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП. Загинув один чоловік, дві людини постраждали.