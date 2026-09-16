Фото: поліція

Подія сталася 15 вересня близько 19:00 в Лубнах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Електропотяг сполученням Полтава – Гребінка наїхав молодика, який йшов по залізничній колії. Від отриманих травм 23-річний місцевий мешканець загинув на місці. Попередньо встановлено, що він був у навушниках.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині пасажирський потяг на смерть переїхав жінку. Трагедія сталась на станції Вишняки.