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16 вересня 2026, 09:55

Черги з шостої ранку та небезпека під час тривог: як у Запоріжжі оформлюють "зимові" 19 400 гривень

16 вересня 2026, 09:55
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Фото: з відкритих джерел
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У Запоріжжі стартував прийом заяв на виплату зимової підтримки у розмірі 19 400 гривень для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб. Проте процес оформлення допомоги перетворився на складне випробування

Про це розповіли у громадській організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Команда Запорізького осередку ГО "Захист Держави" відвідала один із пунктів прийому та зафіксувала низку критичних проблем. Зокрема, під пунктами збираються величезні черги, починаючи з шостої ранку, через що люди змушені годинами чекати на вулиці. Серед тих, хто стоїть у чергах, чимало людей похилого віку, осіб з інвалідністю та родин із немовлятами.

Окремою загрозою залишається безпекова ситуація. У прифронтовому місті під час повітряних тривог люди опиняються під загрозою просто неба.

Водночас працівники соціального захисту працюють на межі можливостей і приймають до 350 людей щодня, проте наявного ресурсу недостатньо для обробки всього потоку охочих.

Представники ГО "Захист Держави" звертаються до влади та законотворців із питаннями щодо відсутності безпечного та зручного механізму подачі документів, електронної черги чи онлайн-сервісів, а також окремих умов для маломобільних громадян і батьків із маленькими дітьми.

Організація закликає відповідальні органи та місцеве самоврядування негайно впорядкувати процес і забезпечити безпечні умови без ризику для здоров'я і життя громадян.

Більше деталей дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про підводні камені продажу авто "за довіреністю". Адже вона лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.

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