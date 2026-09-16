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16 вересня 2026, 10:21

У Вінниці 8-річна дівчинка загинула після падіння з вікна дев'ятого поверху

16 вересня 2026, 10:21
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Фото: поліція
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У Вінниці в лікарні померла 8-річна дитина, яка випала з вікна багатоповерхівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

14 вересня близько 17:20 до лікарні госпіталізували 8-річну дитину, яка отримала травми внаслідок падіння з висоти.

За попередньою інформацією, дівчинка сперлася на москітну сітку та випала з вікна дев’ятого поверху.

Наступного дня, 15 вересня, дитина від отриманих травм померла в лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Полтавщині 9-річний хлопчик випав із вікна сьомого поверху. Дитина вижила, її госпіталізували.

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