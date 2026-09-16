Блогера Богдана Шелудяка оштрафували на 5 мільйонів

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Виявилось, що штраф Богдан Шелудяк отримав за рекламу у соціальних мережах. Штраф становить 5,2 мільйона гривень. За словами представників PlayCity (державне агентство, яке регулює в Україні сферу азартних ігор та лотерей) це сталось через незаконне просування азартних ігор.

Сам Богдан Шелудяк поки що не коментує отримання штрафу.

Нагадаємо, раніше Богдан "Буше" Шелудяк зізнався, як живе після серйозного діагнозу. Наразі йому потрібно регулярно проходити обстеження.