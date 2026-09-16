Блогера Богдана Шелудяка оштрафували на 5 мільйонів
Відомого блогера Богдана Шелудяка оштрафували. Сума штрафу перевищує 5 мільйонів гривень
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Виявилось, що штраф Богдан Шелудяк отримав за рекламу у соціальних мережах. Штраф становить 5,2 мільйона гривень. За словами представників PlayCity (державне агентство, яке регулює в Україні сферу азартних ігор та лотерей) це сталось через незаконне просування азартних ігор.
Сам Богдан Шелудяк поки що не коментує отримання штрафу.
Нагадаємо, раніше Богдан "Буше" Шелудяк зізнався, як живе після серйозного діагнозу. Наразі йому потрібно регулярно проходити обстеження.
Григорій Решетник розкрив, чи платять героям шоу "Холостяк"Всі новини »
15 вересня 2026, 01:35Ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, скільки він заробляє
15 вересня 2026, 00:55Відомий український актор загинув на фронті
15 вересня 2026, 00:35
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Акторка Ольга Сумська пояснила, як її чоловік зізнався, що вона йому зраджувала
16 вересня 2026, 01:35Актор Назар Задніпровський зізнався, на що він витратив перший гонорар
16 вересня 2026, 00:55Подорожчання не зупиняється: на АЗС знову зросли цінники на бензин
15 вересня 2026, 23:55Проїзд в електричках змінюється: які нові тарифи в Укрзалізниці
15 вересня 2026, 23:40Українські військові накрили вогнем російські гармати та танк
15 вересня 2026, 23:20На Сумщині змінюють час комендантської години: чого чекати з наступного дня
15 вересня 2026, 22:50У Трампа не так багато важелів впливу
15 вересня 2026, 22:40У Львові чоловік зарізав колишню дружину і сина
15 вересня 2026, 22:20Зеленський заявив про дві спроби РФ атакувати його літак дронами у Молдові
15 вересня 2026, 22:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »