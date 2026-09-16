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16 вересня 2026, 09:51

На ТОТ Донеччини шахтарі готують акцію протесту через борги із зарплати

16 вересня 2026, 09:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованій частині Донецької області шахтарі через багатомісячні борги із зарплати готують масове призупинення роботи

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на співголову Незалежної профспілки шахтарів Олександра Васьковського, передає RegioNews.

Акцію планують провести одночасно на кількох шахтах 18 вересня – у дні проведення виборів до Держдуми РФ.

За словами Васьковського, профспілка вимагає виплатити гірникам заборгованість із заробітної плати за чотири-сім місяців.

Він зазначив, що близько десяти шахт Донбасу працюють у режимі водовідливу – відкачують воду з підземних виробок, підтримуючи безпеку та запобігаючи екологічним наслідкам. Водночас працівники отримують зарплату нерегулярно.

За словами представника профспілки, окупаційна влада обіцяла погасити заборгованість до Дня шахтаря 30 серпня, а потім – до 10 вересня. Однак обидва терміни минули без виплат, а тепер погашення боргів нібито переносять на початок наступного року.

Васьковський заявив, що колектив однієї шахти вже готовий до призупинення роботи, ще з двома підприємствами тривають переговори. Назви шахт він не розголошує, побоюючись тиску на працівників.

Також мешканка окупованого Донецька розповіла, що її чоловік, який працює на шахті "Чайкіно", намагався отримати довідку про заборгованість для звернення до суду, однак йому відмовили. За її словами, компанія з березня обіцяє погасити борг, однак постійно переносить терміни виплат.

Нагадаємо, на окупованій території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і Криму росіяни забирають гуманітарну допомогу. Все, що повинні були отримати жителі, вони віддають своїй армії.

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