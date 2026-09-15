Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1400 російських окупантів
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 510 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1400 російських загарбників, три бронемашини, 41 артсистему, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 1839 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 376 одиниць автомобільної техніки ворога.
Бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Також завдали ударів по понуктах управління дронами ворога.
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