Фото: ОВА

У ніч на 15 вересня російські війська здійснили атаки на Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Ворог понад 10 разів поцілив по двох районах області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька і Мирівська громади. Ворог пошкодив адмінбудівлю та багатоквартирні будинки. Постраждали дві людини: 63-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще один 31-річний місцевий житель лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі від ворожих ударів потерпали Петропавлівська та Васильківська громади. Понівечений приватний будинок.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок російських атак двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення.