РФ запустила по Україні 200 безпілотників: майже всі вдалося збити
У ніч на 15 вересня РФ атакувала Україну 200 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 187 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, зранку 15 вересня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Київ. Зафіксовані влучання у двох районах міста.
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