Атака дронів на Київ: є влучання в АЗС та склади, постраждав чоловік
Зранку 15 вересня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Київ. Зафіксовані влучання у двох районах міста
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА в автозаправну станцію. Внаслідок атаки постраждав чоловік, медики госпіталізували його у тяжкому стані.
Також є влучання в складські приміщення в Оболонському районі столиці.
На місцях працюють екстрені служби.
Раніше повідомлялося, що ворог почав запускати безпілотники на Україну новим маршрутом, а саме – з окупованого Криму.
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