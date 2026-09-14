12:17  14 вересня
Три мотоцикли зіткнулися на Рівненщині: 16-річний водій загинув, 17-річний у реанімації
11:18  14 вересня
На Полтавщині 9-річний хлопчик випав із вікна сьомого поверху
09:12  14 вересня
Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2026, 17:30

На Черкащині автомобіль влетів у стіну: один загиблий та один поранений

14 вересня 2026, 17:30
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкаської області
Читайте также
на русском языке

У селі Хутори Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пасажир легкового автомобіля, а водій отримав травми

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 13 вересня близько 18:30 на вулиці Різдвяній.

За попередніми даними поліції, 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною.

Унаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де він перебуває у реанімаційному відділенні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю трьох мотоциклів. Аварія трапилася 13 вересня близько 15:00 поблизу села Поляни Березнівської громади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Черкаська область стіна автомобіль
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Херсонщині через російські атаки загинула людина та троє дістали поранень
14 вересня 2026, 19:59
На Львівщині судитимуть хакерів за крадіжку 610 тисяч акаунтів Roblox та продаж у РФ
14 вересня 2026, 19:45
В Умані знайшли тіло чоловіка, який нещодавно приїхав з Лондона
14 вересня 2026, 18:58
Жовтий рівень — не привід для скасування: пом'якшили правила проведення заходів під час повітряної тривоги
14 вересня 2026, 18:43
Росіяни запускають шахеди новим маршрутом з Криму
14 вересня 2026, 18:35
На трасі Золотоноша–Умань автомобіль злетів у кювет: один загиблий та троє поранених
14 вересня 2026, 18:34
На Харківщині вітчима підозрюють у сексуальному насильстві щодо 13-річної падчерки
14 вересня 2026, 17:59
Зеленський відсторонив генпрокурора Руслана Кравченка від посади
14 вересня 2026, 17:52
Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні
14 вересня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Вадим Денисенко
Всі блоги »