На Черкащині автомобіль влетів у стіну: один загиблий та один поранений

Фото: поліція Черкаської області

У селі Хутори Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пасажир легкового автомобіля, а водій отримав травми

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 13 вересня близько 18:30 на вулиці Різдвяній.

За попередніми даними поліції, 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною.

Унаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де він перебуває у реанімаційному відділенні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю трьох мотоциклів. Аварія трапилася 13 вересня близько 15:00 поблизу села Поляни Березнівської громади.