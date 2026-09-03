Дискредитація ГУР: розвідка попередила про кампанію дезінформації

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Головне управління розвідки Міноборони заявило про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації. Мета якої – дискредитація Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

У розвідці повідомили, що для поширення неправдивої інформації організатори кампанії планують залучати медіа, блогерів і Telegram-канали із сумнівною репутацією, зокрема за фінансову винагороду.

У ГУР закликали громадян отримувати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел.

Окремо у відомстві звернулися до журналістів, медіа та блогерів із закликом повідомляти правоохоронцям, якщо їм надходитимуть пропозиції щодо публікації або поширення неперевірених матеріалів.

У ГУР наголосили, що українська Воєнна розвідка та її бойові підрозділи продовжують виконувати бойові й спеціальні завдання та протистояти російській агресії.

Нагадаємо, 1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив "Суспільному", що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

3 вересня Служба безпеки оприлюднила відео із заступником командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ Степаном Каплуновим. У відомстві заявили, що він контактував із представниками російських спецслужб та нібито отримав завдання на вбивство українських військовослужбовців.

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