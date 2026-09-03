11:48  03 вересня
Впала з перону: на Вінниччині поїзд на смерть переїхав жінку
07:56  03 вересня
Два ротвейлери покусали підлітків на Рівненщині: власник постане перед судом
01:35  03 вересня
Акторка Олена Світлицька "рознесла" учасниць "Холостяка", які "боролись" за Цимбалюка
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2026, 13:32

Дискредитація ГУР: розвідка попередила про кампанію дезінформації

03 вересня 2026, 13:32
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Головне управління розвідки Міноборони заявило про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації. Мета якої – дискредитація Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

У розвідці повідомили, що для поширення неправдивої інформації організатори кампанії планують залучати медіа, блогерів і Telegram-канали із сумнівною репутацією, зокрема за фінансову винагороду.

У ГУР закликали громадян отримувати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел.

Окремо у відомстві звернулися до журналістів, медіа та блогерів із закликом повідомляти правоохоронцям, якщо їм надходитимуть пропозиції щодо публікації або поширення неперевірених матеріалів.

У ГУР наголосили, що українська Воєнна розвідка та її бойові підрозділи продовжують виконувати бойові й спеціальні завдання та протистояти російській агресії.

Нагадаємо, 1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив "Суспільному", що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

3 вересня Служба безпеки оприлюднила відео із заступником командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ Степаном Каплуновим. У відомстві заявили, що він контактував із представниками російських спецслужб та нібито отримав завдання на вбивство українських військовослужбовців.

Читайте також: СБУ, ГУР і стрілянина у Києві: де проходить межа повноважень

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна ГУР інформаційна атака дезінформація медіа
СБУ оприлюднила відео із заступником командира РДК: адвокат заявив про тиск і погрози
03 вересня 2026, 12:31
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Полтавщині судитимуть чоловіка, який цілував та чіплявся до 9-річної подруги своєї доньки
03 вересня 2026, 13:22
Понад 20 пострілів: у Києві чоловік розстріляв директора клініки репродуктології
03 вересня 2026, 13:13
Розлучення в декілька кліків: у "Дії" запустили нову послугу
03 вересня 2026, 12:54
Армія РФ завдала ракетного удару по Печенігах на Харківщині: 10 постраждалих
03 вересня 2026, 12:35
СБУ оприлюднила відео із заступником командира РДК: адвокат заявив про тиск і погрози
03 вересня 2026, 12:31
Черговий "переломний" місяць: Зеленський знову обіцяє швидкий кінець війни
03 вересня 2026, 12:25
Удар по Дніпру: загинула одна людина, п'ятеро постраждалих
03 вересня 2026, 12:11
Федоров залишає Запорізьку ОВА: Зеленський запропонував йому нову посаду
03 вересня 2026, 11:55
СБУ, ГУР і стрілянина у Києві: де проходить межа повноважень
03 вересня 2026, 11:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »