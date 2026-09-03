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03 вересня 2026, 18:36

На Рівненщині судитимуть чоловіка за замах на вбивство сусіда

03 вересня 2026, 18:36
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівному 40-річного чоловіка судитимуть за замах на вбивство 56-річного сусіда. Під час конфлікту, який виник під час спільного розпивання алкоголю, він ударив потерпілого ножем у шию

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, подія сталася 4 червня близько 20:50 у помешканні 56-річного рівнянина. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав сусіду удару ножем у шию.

Потерпілого з колото-різаною раною шиї та пошкодженням вени госпіталізували.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Обтяжуючою обставиною у справі є вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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