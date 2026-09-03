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03 вересня 2026, 17:49

Закрив справу про п'яне водіння: на Кіровоградщині судитимуть суддю та чиновника за хабар

03 вересня 2026, 17:49
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Фото: Нацполіція України
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На Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо судді районного суду та заступника голови територіальної громади. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у закритті адміністративної справи про керування автомобілем у стані сп’яніння

Про це повідомила Нацполіція України, передає RegioNews.

За даними слідства, в одному з районних судів області розглядали адміністративні матеріали щодо водія, якого притягували до відповідальності за нетверезе керування.

Чоловік, прагнучи домогтися закриття справи, звернувся по допомогу до заступника голови територіальної громади. Посадовець мав дружні стосунки із суддею та погодився посприяти у потрібному рішенні.

За версією слідства, після ухвалення суддею необхідного рішення заступник голови громади отримав від водія обумовлені кошти. Частину неправомірної вигоди він передав судді, а решту залишив собі як винагороду за посередництво.

Раніше судді та посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру голові одного з районних судів Київщини. За $2,5 тисячі він допомагав військовозобов'язаному отримати судове рішення, яке могло стати підставою для відстрочки від мобілізації.

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